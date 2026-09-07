Аварийная служба «Сити-Сервис» за неделю обработала 365 заявок жителей

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. За прошедшую неделю диспетчерская служба управляющей компании «Сити-Сервис» зафиксировала 365 обращений от жителей многоквартирных домов. Это на 26 заявок больше, чем неделей ранее (339), что свидетельствует о сезонном росте нагрузки.

В управляющей компании отмечают, что увеличение числа обращений связано в первую очередь с подготовкой инженерных систем к осенне-зимнему периоду и перепадами температур, которые традиционно сказываются на состоянии внутридомовых сетей.

Основной объем обращений приходится на сантехнику — 146 заявок (прирост на 12 по сравнению с прошлой неделей). Жители сообщают о протечках, засорах и неисправностях смесителей, а также о проблемах с горячим водоснабжением. По электрике принято 82 заявки — здесь отмечается небольшое снижение, что может свидетельствовать о своевременном устранении системных проблем с освещением подъездов и электрощитовыми. Остальные 137 обращений распределились между уборкой территорий и другими работами.