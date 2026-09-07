Решение суда по интеллектуальным правам, вынесенное в конце августа 2026 года, о признании обозначения «Точка» общеизвестным товарным знаком в отношении банковских услуг, фактически завершает многолетний процесс трансформации одного из самых амбициозных проектов в истории российского финтеха. Эта юридическая победа является, одновременно, и формальностью по защите бренда, ассоциированного с АО «Точка», и своего рода итоговым аккордом в истории, которая началась более четверти века назад и прошла путь от дерзких технологических экспериментов до создания устойчивой бизнес-модели обслуживания предпринимателей.

Истоки этой истории лежат в конце 90-х годов, когда екатеринбургский банк «Северная казна» стал одним из первопроходцев в области дистанционного банковского обслуживания. Под руководством команды, в которую входили Владимир Фролов, Сергей Лапшин и Борис Дьяконов, банк провозгласил стратегию полного перевода банковских услуг в цифровую среду. Презентация банка с доменом internetbank.ru в то время была революционным шагом, фактически заложившим идеологический фундамент современного интернет-банкинга в России. Собственники и менеджмент фактически создали концепцию высокотехнологичного банка, где скорость и круглосуточная доступность сервисов становились главным конкурентным преимуществом.

Однако единство этой команды оказалось временным. В результате внутреннего раскола Сергей Лапшин и Борис Дьяконов выделились в самостоятельный проект, выкупив небольшой «Уралконтактбанк» и основав на его базе ОАО «Банк24.ру». Новый банк сразу продемонстрировал стремление к технологическому лидерству, но при этом вступил в острое соперничество со своим предшественником. Именно в этот период сформировалась ключевая особенность уральского финансового сектора того времени: развитие инноваций происходило в условиях глубоких личных и профессиональных конфликтов в публичной сфере.

История «Банка24.ру» была отмечена чередой серьезных противостояний, имевших значительный вес в общественной и деловой жизни региона и создававших для организации значительные внесистемные риски. Одним из наиболее резонансных стал конфликт с депутатом городской думы Екатеринбурга Александром Хабаровым (которого относили к представителям ОПС «Уралмаш»), связанный с попыткой давления через миноритарный пакет акций и споры вокруг активов в промышленном секторе. Также банк оказался вовлечен в скандал с Алексеем Калиниченко, создателем финансовой пирамиды «Глобал» и одним из основателей банка. Сотрудничество с предпринимателем, который в итоге долго скрывался за границей, оставив тысячи обманутых вкладчиков, нанесло серьезный удар по репутации банка и привело к многолетним судебным и уголовным разбирательствам.

В определенный момент руководство банка попыталось масштабировать свой успех через создание полноценной финансово-промышленной группы. Приобретение долей в промышленных предприятиях, таких как Нижнетагильский котельно-радиаторный завод, должно было диверсифицировать бизнес. Однако этот путь оказался тупиковым. Конфликты с другими акционерами заводов лишь отвлекли менеджмент от профильной деятельности и усилили репутационные потери, подтвердив тезис о том, что смешение финансовых и промышленных активов в рамках одной системы управления в тех условиях было неэффективным. Следует отметить, что и «Банк24.ру», и «Северная казна» создавали финансовые холдинги через интеграцию со страховым бизнесом и пытались стать владельцами прибыльных промышленных активов, и для обеих структур это масштабирование в итоге стало фатальным.

Критическая точка наступила в 2008 году, когда финансовый кризис обнажил уязвимость модели регионального банка, сочетающей услуги для бизнеса и традиционную работу с физическими лицами. Резкий отток ликвидности через изъятие вкладов населения привел к техническому дефолту, заморозке счетов клиентов и последующей санации через Пробизнесбанк и группу «Лайф». Этот период стал болезненным уроком, показавшим, что даже самые передовые технологии не могут заменить базовую финансовую устойчивость и доверие клиентов. Именно тогда стало очевидно, что ориентация на массового розничного потребителя в условиях кризиса несет в себе слишком высокие риски волатильности. Поэтому Сергей Лапшин и Борис Дьяконов начали диверсифицировать бизнес, выделив услуги для бизнеса и деловых людей в отдельный сервис.

В поисках новой стратегии выживания и развития основатели банка смещали фокус в сторону узкоспециализированного сервиса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Была осознана ценность модели круглосуточного обслуживания бизнеса, которая позволяла создать более стабильный поток клиентов и снизить зависимость от непредсказуемого поведения физических лиц.

Так родилась идеология «Точки» — сервиса, ориентированного на решение конкретных задач предпринимателя в режиме реального времени. Трансформация из традиционного банка в цифровую экосистему для деловых людей позволила бренду окончательно отделиться от тяжелого наследия прошлых конфликтов и ошибок. Рекламная стратегия «Точки» была ограничена целевой аудиторией — предпринимательским сообществом и идеологией поддержки бизнеса.

Признание торгового знака общеизвестным в 2026 году символизирует окончательное закрепление этой модели на рынке и признание того, что «Точка» — неотъемлемая часть банковской системы России.

Анализируя пройденный путь, можно сделать вывод, что создатели «Северной казны» и «Банка24.ру» значительно опередили свое время, фактически сформулировав принципы современного финтеха за десятилетия до его массового распространения. Владимир Фролов после утраты контроля над «Северной казной» пытался перезапустить свой банковский бизнес и создавал «Инбанк» и сервис «Коперникус голд» с регистрацией в Сингапуре (сервис объявил о прекращении деятельности и принудительном закрытии счетов в 2025 году). Сергей Лапшин пытался инвестировать в промышленные инновации, прошел через процедуру личного банкротства. Борис Дьяконов в настоящее время развивает новый финтех-стартап за пределами Российской Федерации.

Трагедия и одновременно ирония этой истории заключаются в том, что первоначальная команда обладала визионерским мышлением, но не имела достаточных ресурсов и управленческой дисциплины для реализации своих идей в полном объеме. Жестокая конкурентная борьба между собой и вовлеченность в публичное личное противостояние того времени оказались тормозом, который не позволил им стать абсолютными лидерами рынка в период становления отрасли.

Тем не менее, современный российский финтех в значительной степени опирается на те самые концепции круглосуточного доступа и сервисной ориентированности, которые когда-то были заложены в основу уральских проектов. Юридическое решение о признании бренда «Точка», таким образом, ставит точку в этой долгой и противоречивой истории, фиксируя победу идеологии над конфликтами. Финансовые структуры федерального уровня, в итоге, массово инвестировали в принципы, заложенные Фроловым, Дьяконовым и Лапшиным и их командой, создали и реализовали системный подход, который в настоящее время является ориентиром для всей мировой банковской системы.