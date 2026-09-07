Детская программа МФМ-2026 объединит в Екатеринбурге подростков почти из ста стран

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Детская программа Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026) объединит в Екатеринбурге 1 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Организатором программы выступит «Движение Первых». Торжественное открытие состоится 12 сентября во время шоу «Голоса большого мира». Участники будут разрабатывать международные инициативы, знакомиться с культурой и традициями народов России и участвовать в основных событиях фестиваля.

«Подростки проявили большой интерес к нашей работе: было подано свыше 15 тыс. заявок, из них порядка пяти тысяч – от иностранцев. Мы будем развивать инициативы, которые представят юные дипломаты, в рамках Международной ассоциации детских организаций. Уверен, во время фестиваля участники из разных стран найдут много единомышленников и предложат идеи для дальнейшей реализации у себя на Родине», – отметил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Подростки смогут выбрать направления в сфере науки и образования, спорта, креативных индустрий, медиа, IT, предпринимательства и государственного управления. Они попробуют себя в роли авторов, исследователей, волонтеров, предпринимателей, спортсменов и разработчиков цифровых решений.

На площадке МФМ также будет работать Детская редакция. Юные журналисты будут освещать ключевые события фестиваля.

Для участников организуют научный городок «Город будущего». Ведущие российские научно-исследовательские центры и предприятия представят свои разработки в области космоса, робототехники, искусственного интеллекта, экологии и новых материалов. В программе — научные эксперименты, мастер-классы и виртуальные туры.

В интерактивном пространстве «Этнографическая деревня» подростки познакомятся с культурой и традициями России. Они смогут изготовить матрешку и другие сувениры, а также принять участие в совместных творческих мероприятиях.

Для иностранных участников «Движение Первых» подготовило формат «День в семье Первых». Российские семьи примут 15 иностранных участников и познакомят их с домашними традициями и укладом жизни. Программа включает совместный завтрак, поездку за город, прогулки и знакомство с профессиями членов семьи.

Кроме того, в рамках Детской программы будет работать «Спортивный городок». Участники сдадут нормативы комплекса ГТО, узнают уровень физической подготовки, поучаствуют в фиджитал-играх, эстафетах и мастер-классах известных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов.