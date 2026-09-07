РСТ предложил переложить уплату туристического налога на туристов

УрБК, Москва, 07.09.2026. Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога. Планируется сделать его плательщиком туриста, а гостиницу — налоговым агентом, перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и ввести инвестиционный вычет для отелей, пишет ТАСС.

К инициативе присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложения направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

«Сегодня плательщиком туристического налога является организация или физическое лицо, оказывающие услуги по временному проживанию. <…> Отрасль предлагает изменить юридическую конструкцию: плательщиком определить туриста, а гостиницу или другое средство размещения — налоговым агентом, который рассчитывает налог, взимает его и перечисляет в бюджет», — отметили в РСТ.

В союзе также предложили выделять сумму налога отдельной строкой при расчетах с гостем. Таким образом, турист сможет видеть отдельно стоимость проживания и отдельно сумму налога.

«Мы не предлагаем дополнительного налога для туриста. Мы предлагаем изменить конструкцию существующего налога. Сегодня его плательщиком является гостиница, и в ряде случаев она фактически уплачивает его из собственного финансового результата. На наш взгляд, логичнее, чтобы налог, экономически связанный с пребыванием человека на территории, относился непосредственно к туристу, а средство размещения выполняло функцию налогового агента», — подчеркнул президент РСТ Илья Уманский.

Отраслевые объединения предлагают отказаться от расчета туристического налога в процентах от стоимости проживания и установить фиксированную сумму в рублях за одного человека за сутки. По мнению авторов инициативы, при действующей процентной модели налоговая нагрузка растет не только из-за изменения ставки, но и вслед за увеличением стоимости проживания.

При этом рост гостиничных тарифов может быть связан с увеличением расходов на оплату труда, коммунальные услуги, оборудование, ремонт и обслуживание кредитов. Фиксированная ставка, считают представители отрасли, позволит отделить размер туристического налога от динамики стоимости проживания и сделать налоговую нагрузку более предсказуемой.

Кроме того, РСТ, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили ввести инвестиционный вычет по туристическому налогу для средств размещения, которые проводят реконструкцию и капитальный ремонт. Предполагается, что гостиницы смогут уменьшать сумму туристического налога, подлежащую перечислению в бюджет в последующие периоды, на размер подтвержденных затрат на капитальные вложения. По мнению отрасли, такой механизм позволит использовать туристический налог не только как источник доходов муниципалитетов, но и как инструмент обновления туристической инфраструктуры — номерного фонда, инженерных систем и других элементов гостиничных объектов.