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ПНТЗ расширил программы подготовки кадров к новому учебному году

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), расширил сотрудничество с профильными учебными заведениями и программы подготовки кадров к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Впервые ПНТЗ выступил главным партнером общегородского профориентационного фестиваля «Город Профи» в Первоуральске. На тематической площадке завода побывали 180 первоклассников, которые познакомились с металлургическими профессиями.

Кроме того, в почти 20 подшефных школах Первоуральска и сельских территориях округа сотрудники предприятия отремонтировали помещения, оснастили кабинеты оборудованием и благоустроили прилегающие территории.

Более 200 сотрудников ПНТЗ, чьи дети в этом году впервые пошли в школу, получили целевые сертификаты на приобретение учебных принадлежностей.

В Первоуральском металлургическом колледже и Первоуральском политехникуме к новому учебному году открыт набор по специальностям «Металлургия черных металлов» и «Оператор металлургического производства» соответственно.

В рамках летне-осенней кампании предприятие планирует заключить более 100 целевых договоров со студентами профильных специальностей. Договоры заключаются напрямую с абитуриентами через портал «Работа России».

«Развитие кадрового потенциала и поддержка образования — это стратегические инвестиции в устойчивое будущее Первоуральска и отечественной промышленности. Мы формируем для молодежи бесшовную траекторию роста: от школьной скамьи до первого успешного шага на производстве. Наша цель — не просто передать практические навыки, а дать студентам уверенность в завтрашнем дне, обеспечить наставничество экспертов и гарантированное трудоустройство на передовом предприятии», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

ПНТЗ на протяжении нескольких лет сотрудничает с учебными заведениями Первоуральска, развивает практико-ориентированное обучение и проводит профориентационные мероприятия для школьников и воспитанников детских садов.

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