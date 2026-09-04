Будет ли осеннее оживление на рынке новостроек?

Екатеринбургские застройщики надеются, что этой осенью спрос на квартиры может резко вырасти из-за начала делового сезона и изменения правил выдачи семейной ипотеки. Оправдаются ли их ожидания — читайте в материале ИАА УрБК.

Рынку новостроек Екатеринбурга всегда была свойственна сезонность. Летом многие горожане уходят в отпуска или проводят время за городом. Между тем покупка квартиры требует времени и внимания, которых в этот период не хватает. Соответственно, активность покупателей объективно падает.



К тому же начало лета психологически воспринимается как пора отдыха, а не старта крупных проектов. Серьезные решения люди откладывают на осень, с открытием делового сезона. Именно поэтому в сентябре и октябре число сделок на рынке новостроек — одно из самых высоких за весь год.

Естественно, застройщики верят, что в этом году ситуация повторится. Тем более что появился дополнительный стимул — возможное ужесточение семейной ипотеки с 1 октября. В теории это должно подстегнуть покупателей оформить кредит по старым правилам именно в сентябре.

Власти планировали ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке еще 1 июля. Для семей с одним ребенком ставка должна была вырасти с 6 до 10%, с двумя — с 6 до 8%. Однако из-за невысокой активности на рынке реформу пока отложили на три месяца.

Впрочем, есть ощущение, что надежды девелоперов на сильное увеличение спроса не оправдаются. Во-первых, в последние годы сезонность на рынке новостроек Екатеринбурга работает не так явно, как раньше. Ее перекрывают более мощные макроэкономические факторы: доступность ипотеки, изменения в госпрограммах и исчерпание покупательских резервов.

Во-вторых, слухи об ужесточении семейной ипотеки обсуждаются уже около года. Многие семьи поспешили оформить такой кредит в конце прошлого года или в первом полугодии 2026-го — этот фактор во многом уже отыгран. К тому же нет гарантий, что изменения опять не отложат: в прошлый раз реформу перенесли всего за несколько дней до предполагаемого вступления в силу.

В-третьих, текущая конъюнктура не располагает к покупке жилья в новостройке. Активность покупателей остается низкой, цены в последние месяцы не растут. Для многих семей сейчас выгоднее копить деньги, а не совершать крупные траты — и дождаться более заметного снижения ключевой ставки.

Добавим, за последний год Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 14%. Однако рыночные ипотечные программы по-прежнему недоступны для большинства семей. Для активизации массового спроса ставка должна опуститься до 9–10%.

Ранее ИАА УрБК сообщало о затоваривании рынка новостроек Екатеринбурга. Объем предложения на первичном рынке уже достиг 76 тыс. 650 квартир. В эту цифру входят объекты, которые уже находятся в экспозиции, а также резервы.

Аналитики подсчитали: среднемесячный темп поглощения строящегося жилья в городе составляет 1,6 тыс. штук. Поэтому на реализацию всех непроданных квартир городу потребуется 3 года и 11 месяцев.