Денис Паслер объявил о запуске дополнительных автобусов к новым кампусам УрФУ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. В Свердловской области 3 сентября глава региона Денис Паслер на очередном заседании правительства обсудил вопросы инфраструктурного развития региона и подвел промежуточные итоги уборочной кампании.

В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, что первый вопрос заседания касался транспортного развития Новокольцовского микрорайона, в направлении которого вырастет пассажиропоток с началом работы кампуса УрФУ. Сегодня в направлении микрорайона работают четыре муниципальных маршрута. В перевозке пассажиров задействовано 46 автобусов среднего и большого класса. С 1 ноября их количество увеличится на четыре единицы. С 11 января 2027 года частично заменят автобусы среднего класса на большой класс на маршруте № 56.

«С опережением завершаем строительство детского сада на 170 мест по ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле. Строительная готовность — 89%. Сейчас идет благоустройство территории, в этом году учреждение должно начать работу. Еще один новый детсад на 350 мест строим на улице Камчатской в Екатеринбурге. Готовность объекта — 63%. Оба учреждения строим по нацпроекту «Семья», — рассказал губернатор.

Что касается уборочной кампании в Свердловской области, уже убрали урожай со 116 тыс. гектаров. Собрано более 217 тыс. т зерна, 5,5 тыс. т технических культур, 19 тыс. т картофеля, 2,4 тыс. т овощей открытого грунта.