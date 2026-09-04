Топливо пониженных экологических классов входит в оборот на российских АЗС

УрБК, Москва, 04.09.2026. На АЗС в ряде регионов автомобилисты уже могут заправиться бензином Евро-4. «Известиям» рассказали о продаже такого топлива в Кировской области и Пензе, ранее СМИ сообщали о его наличии в Перми и Набережных Челнах.

Пока топлива пониженных экологических классов на рынке немного. В Национальном биржевом ценовом агентстве сообщили, что с 13 августа по 1 сентября на Петербургской бирже продано 16,74 тыс. т нефтепродуктов экологических классов К2, К3 и К4. По подсчетам редакции, это около трети среднесуточного объема продаж соответствующих нефтепродуктов на бирже в августе.

Для автомобилей старше 2015 года бензин пониженных экологических классов, как правило, не представляет угрозы, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом для более новых автомобилей, выпущенных примерно после 2020 года, особенно оснащенных сложными системами нейтрализации отработавших газов, использование такого топлива нежелательно.

Что касается Свердловской области, по информации заместителя губернатора Сергея Швиндта, с 3 сентября в регион начал поступать дополнительный объем бензина на заправочные станции «ЛУКОЙЛ».

В начале августа правительство разрешило до 1 июля 2027 года производство, ввоз и выпуск в обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, соответствующих Евро-2, Евро-3 и Евро-4. С 1 сентября продажа такого топлива на АЗС также стала разрешена.