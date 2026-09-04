ГлавнаяНовости
Сегодня11:12

Топливо пониженных экологических классов входит в оборот на российских АЗС

УрБК, Москва, 04.09.2026. На АЗС в ряде регионов автомобилисты уже могут заправиться бензином Евро-4. «Известиям» рассказали о продаже такого топлива в Кировской области и Пензе, ранее СМИ сообщали о его наличии в Перми и Набережных Челнах. 

Пока топлива пониженных экологических классов на рынке немного. В Национальном биржевом ценовом агентстве сообщили, что с 13 августа по 1 сентября на Петербургской бирже продано 16,74 тыс. т нефтепродуктов экологических классов К2, К3 и К4. По подсчетам редакции, это около трети среднесуточного объема продаж соответствующих нефтепродуктов на бирже в августе.

Для автомобилей старше 2015 года бензин пониженных экологических классов, как правило, не представляет угрозы, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом для более новых автомобилей, выпущенных примерно после 2020 года, особенно оснащенных сложными системами нейтрализации отработавших газов, использование такого топлива нежелательно.

Что касается Свердловской области, по информации заместителя губернатора Сергея Швиндта, с 3 сентября в регион начал поступать дополнительный объем бензина на заправочные станции «ЛУКОЙЛ».

В начале августа правительство разрешило до 1 июля 2027 года производство, ввоз и выпуск в обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, соответствующих Евро-2, Евро-3 и Евро-4. С 1 сентября продажа такого топлива на АЗС также стала разрешена.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
30 июня 202610:39

Правительство рассматривает возврат к производству топлива класса «Евро-2»

УрБК, Москва, 30.06.2026. Правительство РФ рассматривает возможность до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» для насыщения внутреннего рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, проект также предусматривает возможность импорта топлива пониженного экологического класса, на которое не будут распространяться требования технических регламентов ЕАЭС. При этом содержание метанола в бензине предлагается ограничить 3%. Как отмечает газета, действующий технический
24 июня 202610:39

Власти большинства регионов УрФО объявили об ограничении продажи топлива

УрБК, Москва, 24.06.2026. В большинстве регионов Уральского федерального округа введены временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Власти объясняют меры необходимостью предотвратить ажиотажный спрос, спекуляции и возможный искусственный дефицит топлива. О введении ограничений в Курганской области сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, региональному оперативному штабу поручено принять меры по нормированию реализации топлива на фоне повышенного спроса в соседних регионах. «Уважаемые друзья, с учетом складывающейся