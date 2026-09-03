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В Чкаловском районе Екатеринбурга открылась новая универсальная спортплощадка

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. В Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Ферганская, 6 после реконструкции открылась новая универсальная спортивная площадка. Территория обустроена по программе «Спорт в каждый двор».

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что на спортивной площадке есть многофункциональный хоккейный корт 44 на 22 м с покрытием из искусственной травы и разметкой для мини-футбола, поэтому пользоваться им можно будет в любое время года. Площадка для баскетбола тоже есть — 3х3 размером 18 на 10 м с амортизирующим резиновым покрытием и воркаут-зону со спортивным оборудованием. Площадка полностью отвечает современным стандартам безопасности и функциональности. Здесь установлены ограждение, освещение и скамейки с навесами для болельщиков.

«Развитие доступной спортивной среды — одна из приоритетных задач муниципалитета. Запрос горожан на здоровый образ жизни сегодня как никогда высок, и важно обеспечить его качественной инфраструктурой именно во дворах, рядом с домом. Занятия спортом воспитывают характер, закаляют организм наших детей и закладывают фундамент успешного будущего», — подчеркнул глава Чкаловского района Евгений Шипицин на торжественном открытии.

Всего по программе «Спорт в каждый двор» в этом году обновляют четыре тренировочные зоны по следующим адресам: ул. Колокольная, 11, ул. Фрунзе, 93, ул. Ферганская, 6, ул. Советская, 19/3. Первые три уже доступны для посещений. Последнюю откроют до конца текущей недели.

В конце августа в Екатеринбурге открылся Центр уличного баскетбола в парке им. Павлика Морозова. Торжественно открыли центр губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

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