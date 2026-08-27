Свердловский губернатор торжественно открыл Центр уличного баскетбола в парке им. Павлика Морозова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер торжественно открыл Центр уличного баскетбола в парке им. Павлика Морозова в Екатеринбурге. В церемонии открытия также приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В департаменте информполитики региона сообщили, что с просьбой обустроить заброшенную спортивную площадку в парке обратился ранее во время прямой линии главы региона юный житель Екатеринбурга — Володя Орел. Общая стоимость проекта составила 27,5 млн руб. Площадка появилась при содействии фонда «Кириленко — детям!».

«На сегодняшний день это самая большая в России площадка, созданная при поддержке фонда «Кириленко-детям!». Спортсмены обещали, что площадка всегда будет занята. Уверен, что на ней будет много эмоций, спорта, побед, а юные баскетболисты в будущем станут достойными преемниками наших звездных игроков. Желаю ребятам метких бросков, ярких игр и веры в свои силы», — прокомментировал Д. Паслер.

В парке созданы четыре современные баскетбольные зоны размером 22 на 18 м с разметкой для баскетбола 3×3, восемью кольцами и трибунами для зрителей. Также заменены ограждения, установлено современное освещение, уложено специализированное акриловое покрытие, отличающееся высокой износостойкостью. Такое покрытие рассчитано на интенсивные нагрузки, обеспечивает оптимальный отскок мяча, устойчиво к различным погодным условиям и снижает риск травмирования.

Кроме того, на новой мини футбольной площадке площадью 40 на 20 м, расположенной неподалеку, уложено покрытие из искусственной травы, смонтированы ограждение и футбольные ворота. Спортивный объект будет использоваться для тренировок и досуга горожан, занятий учеников спортшколы № 3 имени А. Д. Мышкина, проведения районных и городских спортивных соревнований по баскетболу и мини футболу.

Баскетбол — один из самых популярных видов спорта в Свердловской области. По численности спортсменов он находится на 6 месте по итогам 2025 года. Общая численность занимающихся баскетболом в регионе превышает 54 тыс. человек. В Свердловской области регулярно проводится ряд крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по баскетболу, в том числе — областной этап Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч», турнир «Школьная баскетбольная лига 3×3 имени Кирилла Писклова», Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», рассказали в департаменте.