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Свердловский губернатор торжественно открыл Центр уличного баскетбола в парке им. Павлика Морозова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер торжественно открыл Центр уличного баскетбола в парке им. Павлика Морозова в Екатеринбурге. В церемонии открытия также приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В департаменте информполитики региона сообщили, что с просьбой обустроить заброшенную спортивную площадку в парке обратился ранее во время прямой линии главы региона юный житель Екатеринбурга — Володя Орел. Общая стоимость проекта составила 27,5 млн руб. Площадка появилась при содействии фонда «Кириленко — детям!».

«На сегодняшний день это самая большая в России площадка, созданная при поддержке фонда «Кириленко-детям!». Спортсмены обещали, что площадка всегда будет занята. Уверен, что на ней будет много эмоций, спорта, побед, а юные баскетболисты в будущем станут достойными преемниками наших звездных игроков. Желаю ребятам метких бросков, ярких игр и веры в свои силы», — прокомментировал Д. Паслер.

В парке созданы четыре современные баскетбольные зоны размером 22 на 18 м с разметкой для баскетбола 3×3, восемью кольцами и трибунами для зрителей. Также заменены ограждения, установлено современное освещение, уложено специализированное акриловое покрытие, отличающееся высокой износостойкостью. Такое покрытие рассчитано на интенсивные нагрузки, обеспечивает оптимальный отскок мяча, устойчиво к различным погодным условиям и снижает риск травмирования.

Кроме того, на новой мини футбольной площадке площадью 40 на 20 м, расположенной неподалеку, уложено покрытие из искусственной травы, смонтированы ограждение и футбольные ворота. Спортивный объект будет использоваться для тренировок и досуга горожан, занятий учеников спортшколы № 3 имени А. Д. Мышкина, проведения районных и городских спортивных соревнований по баскетболу и мини футболу.

Баскетбол — один из самых популярных видов спорта в Свердловской области. По численности спортсменов он находится на 6 месте по итогам 2025 года. Общая численность занимающихся баскетболом в регионе превышает 54 тыс. человек. В Свердловской области регулярно проводится ряд крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по баскетболу, в том числе — областной этап Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч», турнир «Школьная баскетбольная лига 3×3 имени Кирилла Писклова», Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», рассказали в департаменте.

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УрБК, Екатеринбург, 03.04.2026. В Екатеринбурге определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом баскетбольных и мини-футбольных площадок в парке имени Павлика Морозова. Реконструкция начнется 15 мая и завершится 30 июля. В департаменте информполитики администрации города сообщили, что обустроить спортивную площадку губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову после обращения на «Прямую линию» девятилетнего екатеринбуржца. Глава города встретился со школьником, обсудил благоустройство будущей баскетбольной площадки и парка в целом. В