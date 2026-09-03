Торговые сети предложили руководству страны отменить порог доминирования на территории субъектов

УрБК, Москва, 03.09.2026. Группа X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») предлагают отменить ограничение для торговых сетей, позволяющее им занимать не более 25% продовольственного рынка на территории муниципальных образований и субъектов. Об этом говорится в письме группы, направленном 11 августа президенту РФ Владимиру Путину, пишет «КоммерсантЪ».

Группа в обращении связывает необходимость изменений в том числе с учетом участившихся атак беспилотников. Повреждение объектов инфраструктуры может приводить к дефициту продуктов питания, прежде всего скоропортящихся. А наличие у ритейлера разветвленной сети магазинов и складов позволит оперативно перераспределять потоки, следует из текста обращения.

Одновременно X5 обращает внимание на то, что ограничение в 25% не позволяет развивать сеть дискаунтеров «Чижик». Мера распространяется на всю группу компаний, и во многих муниципальных образованиях компания уже достигла предельного порога за счет «Перекрестка» и «Пятерочки». В числе других аргументов X5 — возможность крупных сетей поддерживать низкие цены. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что современный магазин сегодня выступает гибридным объектом, совмещающим функции классической розницы, даркстора и пункта выдачи заказов. Действующий порог в 25%, по его мнению, вводился для совсем иной структуры рынка.

Владимир Путин для проработки предложения направил письмо замруководителя администрации Максиму Орешкину. Обсудив вопрос с профильными министерствами и ведомствами, М. Орешкин предложил поручить правительству проработать в осеннюю сессию отказ от 25-процентной отсечки на уровне регионов с сохранением ее на уровне муниципальных и городских округов. Это следует из его ответа президенту от 19 августа. Максим Орешкин предлагает предусмотреть для правительства возможность принимать решение об увеличении доли сетей на определенной территории. Снижение порога доминирования он поддержал.