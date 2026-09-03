ГлавнаяНовости
Сегодня13:05

ЕВРАЗ направил более 100 млн рублей на детский отдых сотрудников на Урале

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Более 2,1 тыс. детей сотрудников ЕВРАЗа отдохнули в загородных лагерях Нижнего Тагила и Качканара в рамках летней оздоровительной кампании 2026 года, компания направила на эти цели около 102 млн руб., сообщила пресс-служба ЕВРАЗа.

Для детей организовали 20 смен продолжительностью от 14 до 21 дня в пяти загородных лагерях. В Нижнем Тагиле отдых проходил в лагерях «Баранчинские огоньки», «Звездный», «Уральский огонек» и «Антоновский», в Качканаре — в лагере «Чайка».

Многодетные семьи получили путевки бесплатно. Остальным сотрудникам компания компенсировала до 90% стоимости путевки.

Поддержка семей остается одним из приоритетных направлений социальной политики ЕВРАЗа. Компания также оказывает материальную помощь к началу учебного года и Дню защиты детей, выплачивает пособия при рождении ребенка и во время отпуска по уходу за ним, предоставляет подарки к 1 сентября и Новому году, а также путевки в санатории для родителей с детьми.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
05 февраля 202612:14

В Екатеринбурге на ремонт загородных лагерей в 2026 году выделено более 500 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2026. В Екатеринбурге на ремонт загородных лагерей в 2026 году из муниципального бюджета выделено более 500 млн руб. Это на 100 млн руб. больше, чем в прошлом году, более чем в два раза увеличилось региональное финансирование — более 90 млн руб. Об этом заявила директор Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Майя Строшкова, сообщает департамент информполитики города. По ее словам, в ряде загородных детских оздоровительных лагерей планируется выполнить работы еще до первой смены оздоровительной кампании 2026 года. Так, в
07 сентября 202312:14

ЕВРАЗ перечислил более 145 млн рублей на программу оздоровления для сотрудников компании

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ЕВРАЗ направил свыше 145 млн руб. на отдых порядка 4 тыс. работников предприятий холдинга и их детей по программе оздоровления при поддержке компании. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа. Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа Работники НТМК и Качканарского ГОКа, а также их дети провели отпуск и летние каникулы на курортах Краснодарского края и в санаториях Уральского региона. Так, с марта по сентябрь горняки и металлурги побывали в санаториях «Аврора», «БФО», «Головинка», «Антоновский»,
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
13 января 202612:14

Свыше 3,6 млрд рублей налогов ЕВРАЗа направят на развитие Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2026. Правительство Свердловской области, а также главы Нижнего Тагила и Качканара подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на период 2026–2030 годов. Свыше 3,6 млрд руб. налоговых отчислений ЕВРАЗа будут направлены на развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной и дорожной инфраструктуры в Нижнем Тагиле (2,5 млрд руб.) и Качканаре (1,1 млрд руб.). Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Денис Паслер, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава