ЕВРАЗ направил более 100 млн рублей на детский отдых сотрудников на Урале

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Более 2,1 тыс. детей сотрудников ЕВРАЗа отдохнули в загородных лагерях Нижнего Тагила и Качканара в рамках летней оздоровительной кампании 2026 года, компания направила на эти цели около 102 млн руб., сообщила пресс-служба ЕВРАЗа.

Для детей организовали 20 смен продолжительностью от 14 до 21 дня в пяти загородных лагерях. В Нижнем Тагиле отдых проходил в лагерях «Баранчинские огоньки», «Звездный», «Уральский огонек» и «Антоновский», в Качканаре — в лагере «Чайка».

Многодетные семьи получили путевки бесплатно. Остальным сотрудникам компания компенсировала до 90% стоимости путевки.

Поддержка семей остается одним из приоритетных направлений социальной политики ЕВРАЗа. Компания также оказывает материальную помощь к началу учебного года и Дню защиты детей, выплачивает пособия при рождении ребенка и во время отпуска по уходу за ним, предоставляет подарки к 1 сентября и Новому году, а также путевки в санатории для родителей с детьми.