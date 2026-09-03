ГлавнаяНовости
Сегодня14:25

УБРиР продлил до конца ноября бонусную программу для бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил до 30 ноября 2026 года действие бонусной программы для предпринимателей, предусматривающей кешбэк до 20% за покупки на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Участниками программы могут стать новые и действующие клиенты УБРиР с расчетными счетами, которые поддерживают на них остатки свыше 50 тыс. руб. Для новых участников, присоединившихся к программе с 1 сентября, предусмотрен приветственный бонус в размере 500 руб. на расчетный счет.

Размер бонусов зависит от суммы остатка на расчетном счете в предыдущем месяце. Предприниматели могут выбрать один из трех вариантов бонуса: кешбэк на АЗС до 20%, сервис «ДМС-бизнес» или пакет услуг «Бизнес-юрист». Выбранный вариант можно менять ежемесячно.

«Чем больше была сумма остатка в прошлом месяце, тем больше бонусов предлагает банк в нынешнем. До 10 числа предприниматель сможет выбрать свой бонус: кешбэк на АЗС до 20%, сервис «ДМС-бизнес» и пакет услуг «Бизнес-юрист». Никаких дополнительных действий не требуется. Вид бонуса можно менять каждый месяц, гибко используя возможности бонусной программы», — отметила руководитель по развитию группы нефинансовых сервисов центра развития продуктов корпоративного бизнеса банка УБРиР Юлия Васильева.

Для участия необходимо в интернет-банке УБРиР для бизнеса нажать кнопку «Участвую» и выбрать бонус. Выполнение условий программы можно отслеживать в личном кабинете с помощью прогресс-бара.

Сервисы «ДМС-бизнес» и «Бизнес-юрист» становятся доступны в первый рабочий день после месяца выполнения условий. Кешбэк перечисляется до 20-го числа следующего месяца.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
12 ноября 202515:03

«Кешбэк на АЗС» стал самой популярной опцией в бонусной программе УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2025. В октябре 2025 года опция «Кешбэк на АЗС» стала самой популярной в бонусной программе для бизнеса «УБРиР 35» от Уральского банка реконструкции и развития. Ее выбрали более 60% предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Фото предоставлено пресс-службой УБРиР Напомним, что за поддержание остатков на расчетном счете банк предоставляет бизнесу возможность бесплатно подключать полезные опции. Чем больше сумма остатка на расчетном счете, тем больше бонусов предлагает банк. Отслеживать выполнение условий можно с помощью прогресс-бара в личном
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
31 марта 202615:03

УБРиР предлагает клиентам-предпринимателям увеличить выгоду с банком

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия бонусной программы, запустил акцию «Свои в прибыли» и напоминает о реферальной программе для предпринимателей. В совокупности все три продукта позволят бизнесу извлечь максимальную выгоду от сотрудничества с банком. В пресс-службе кредитно-финансовой организации сообщили, что бонусная программа УБРиР позволяет предпринимателям получать полезные опции за поддержание остатков на расчетном счете. Чем больше сумма остатка, тем больше бонусов предлагает банк. С 1 марта бонусная программа стала доступна
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
01 сентября 202615:03

УБРиР предложил бизнесу программу для экономии на транспортных расходах

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям две категории кешбэка, которые позволят сэкономить на транспортных расходах в сентябре. Клиенты банка, оплачивающие расходы бизнес-картой, получат возможность вернуть 10% расходов на такси и до 20% — на АЗС. В пресс-службе банка сообщили, что кешбэк на такси доступен всем предпринимателям на поездки, которые состоятся с 1 по 30 сентября. Для этого необходимо добавить бизнес-карту в приложение такси, оплачивать ей поездки, а банк вернет 10%. Кешбэк поступит рублями на корпоративный счет
Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
10 августа 202615:03

УБРиР продлил три акции для предпринимателей до конца 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил до 30 декабря 2026 года срок действия трех акций, которые пользуются повышенным спросом у предпринимателей. В пресс-службе банка сообщили, что одна из таких акций — «Бизнес на лайте». По ней микробизнес и начинающие предприниматели могут стартовать с УБРиР всего за один рубль. Для этого необходимо отправить заявку на открытие счета по специальной ссылке на сайте банка, обратиться лично в отделение банка или на горячую линию без предварительного оформления заявки на официальном сайте банка. Вторая популярна
04 марта 202315:03

Добровольное медицинское страхование: зачем нужно и как выбрать

Добровольное медицинское страхование (ДМС) — это возможность получить качественную медицинскую помощь в частных клиниках или по расширенному перечню услуг. Всё чаще люди задумываются о выборе дополнительного медицинского полиса, и не случайно: калькулятор дмс, доступный на сайтах страховых компаний, позволяет быстро рассчитать стоимость и подобрать оптимальный вариант. Это особенно удобно для тех, кто хочет заранее понимать, за что он платит. Как работает процедура оформления ДМС Процедура оформления ДМС достаточно проста: человек обращается в страховую компанию, выбирает программу,