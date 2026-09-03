УБРиР продлил до конца ноября бонусную программу для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил до 30 ноября 2026 года действие бонусной программы для предпринимателей, предусматривающей кешбэк до 20% за покупки на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Участниками программы могут стать новые и действующие клиенты УБРиР с расчетными счетами, которые поддерживают на них остатки свыше 50 тыс. руб. Для новых участников, присоединившихся к программе с 1 сентября, предусмотрен приветственный бонус в размере 500 руб. на расчетный счет.

Размер бонусов зависит от суммы остатка на расчетном счете в предыдущем месяце. Предприниматели могут выбрать один из трех вариантов бонуса: кешбэк на АЗС до 20%, сервис «ДМС-бизнес» или пакет услуг «Бизнес-юрист». Выбранный вариант можно менять ежемесячно.

«Чем больше была сумма остатка в прошлом месяце, тем больше бонусов предлагает банк в нынешнем. До 10 числа предприниматель сможет выбрать свой бонус: кешбэк на АЗС до 20%, сервис «ДМС-бизнес» и пакет услуг «Бизнес-юрист». Никаких дополнительных действий не требуется. Вид бонуса можно менять каждый месяц, гибко используя возможности бонусной программы», — отметила руководитель по развитию группы нефинансовых сервисов центра развития продуктов корпоративного бизнеса банка УБРиР Юлия Васильева.

Для участия необходимо в интернет-банке УБРиР для бизнеса нажать кнопку «Участвую» и выбрать бонус. Выполнение условий программы можно отслеживать в личном кабинете с помощью прогресс-бара.

Сервисы «ДМС-бизнес» и «Бизнес-юрист» становятся доступны в первый рабочий день после месяца выполнения условий. Кешбэк перечисляется до 20-го числа следующего месяца.