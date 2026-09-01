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УБРиР предложил бизнесу программу для экономии на транспортных расходах

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям две категории кешбэка, которые позволят сэкономить на транспортных расходах в сентябре. Клиенты банка, оплачивающие расходы бизнес-картой, получат возможность вернуть 10% расходов на такси и до 20% — на АЗС.

В пресс-службе банка сообщили, что кешбэк на такси доступен всем предпринимателям на поездки, которые состоятся с 1 по 30 сентября. Для этого необходимо добавить бизнес-карту в приложение такси, оплачивать ей поездки, а банк вернет 10%. Кешбэк поступит рублями на корпоративный счет клиента до 21 октября. Максимальная сумма выплаты — 3 тыс. руб. на каждого клиента, минимальная — 100 руб. по каждой карте.

Кешбэк на АЗС доступен участникам бонусной программы банка УБРиР. Присоединиться к ней может любой клиент с расчётным счетом в УБРиР. Доступ к бонусам открывается при поддержании остатка на расчетном счете от 50 тыс. руб. Максимальная сумма кешбэка за покупки на АЗС — 3 тыс. руб. Выплачивается рублями на бизнес-карту до 21 октября.

«В начале осени традиционно возрастают расходы на транспорт, а в этом году сказывается рост цен на топливо и на сопутствующие услуги. Поэтому мы решили поддержать предпринимателей и открыть в сентябре две новые категории кешбэка на транспортные расходы (такси и АЗС) по бизнес-картам. Максимальная сумма выплат по двум кешбэкам составляет 6 тыс. руб., что ощутимо для субъектов малого и среднего бизнеса. Обращу внимание, что вознаграждение мы выплачиваем рублями, которые возвращаются на расчетный счет», — отметила управляющий директор центра по работе с клиентами малого и среднего бизнеса департамента корпоративного бизнеса банка УБРиР Валерия Вялкова.

Акция проводится во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР». Принять участие в ней могут действующие клиенты банка, имеющие открытые расчетные счета и корпоративные карты, а также новые клиенты, открывшие счета и оформившие корпоративные карты в период проведения акции. Обо всех условиях акции и возможностях бизнес-карты УБРиР можно узнать на официальном сайте банка или в отделении в вашем городе.

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