Пострадавшим от паводка в Ирбитском районе выплатили 60,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Жителям Ирбитского района Свердловской области, пострадавшим от летнего паводка, выплатили более 60,4 млн руб. материальной и финансовой помощи. Об этом сообщил глава района Алексей Никифоров на своей странице во «ВКонтакте».

На единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. руб. поступило 2 183 заявления. Выплаты произведены по 1 829 заявлениям на общую сумму более 27,4 млн руб.

Еще 691 заявление подано на финансовую помощь в связи с утратой имущества. Выплаты в размере 75 тыс. руб. получили 192 человека на общую сумму 14,4 млн руб., в размере 150 тыс. руб. — 124 человека на 18,6 млн руб.

Параллельно в районе начались работы по восстановлению дорог и мостовых сооружений, оканавливанию территорий и расчистке дорожных труб.

«В селе Стриганском будет восстановлена водопропускная труба на реке Грязнушке, прежнюю во время паводка выбило потоком воды, и жители какое-то время были отрезаны от транспортного сообщения. Сейчас на этом месте сделан пешеходный мост. В течение месяца участок будет восстановлен», — добавил Алексей Никифоров.

Сильнейший паводок в Ирбите произошел в середине июля. Уровень воды в реке Нице, которая проходит вокруг города, поднялся до 841 см, превысив максимальные значения почти всех ранее зафиксированных в городе наводнений. В результате были затоплены более 200 придомовых территорий, 165 жилых домов и дачных участков.