Доля выдач льготной ипотеки продолжает сокращаться в России

УрБК, Москва, 03.09.2026. Во II втором квартале задолженность россиян по ипотеке продолжила умеренно расти (+1,7% после +1,4% в предыдущем квартале). Об этом говорится в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор» регулятора.

При этом выдачи увеличились главным образом в рыночном сегменте, а доля льготной ипотеки по-прежнему сокращалась и составила около 60% (68% в I квартале). По итогам 2026 года ожидается прирост ипотечного портфеля на 6–10%, что соответствует изначальному прогнозу.

Кредитование банками компаний (с учетом облигаций) увеличилось на 3,7% (+0,7% в I квартале), в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. Их значительную часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 год сохранен в диапазоне 7–11%.

Рост портфеля потребительских кредитов значительно ускорился — до 2,8% (+0,3% в I квартале), в том числе за счет сегмента кредитов наличными. Такую динамику регулятор связывает с сезонными тратами населения на отпуск. Прогноз по росту портфеля на 2026 год не изменился (4–8%).

Средства клиентов выросли на умеренные 2,1%. При этом прогноз на 2026 год в целом повышен до 7–12 с 5–10%, поскольку ожидается существенное увеличение клиентских средств во втором полугодии: в конце года компании традиционно получат высокие выплаты по госконтрактам, при этом в декабре счета граждан вырастут за счет премий и авансированию январских платежей.

За II квартал банки заработали 1,1 трлн руб. чистой прибыли, что несколько ниже результата I квартала (1,2 трлн руб.), но выше изначального прогноза (около 0,9 трлн руб. за квартал). Прогноз по прибыли на 2026 год скорректирован вверх — до 3,9–4,4 трлн с 3,4–3,9 трлн руб., говорится в обзоре.