Участники фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге готовят 250 контрактов

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Около 250 контрактов планируют заключить участники Международного фестиваля креативных индустрий, который прошел в Екатеринбурге 25–30 августа. Об этом сообщили организаторы.

Из них 191 соглашение достигнуто между байерами российских и зарубежных торговых пространств и брендами из Свердловской области и еще семи регионов России. Компании уже оформляют первые отгрузки.

В рамках деловых мероприятий прошло более 360 индивидуальных переговоров. Среди достигнутых договоренностей — открытие поп-ап-пространств российских брендов в Казахстане и ОАЭ, а также прокат российских фильмов в Индии и Турции.

«В этом году помимо классической биржи контактов между брендами и байерами были организованы переговоры с фабриками, которые отшивают одежду в Свердловской области. Для многих участников-брендов было удивительным, что у нас в регионе можно замкнуть полный цикл производства. Это большой шаг вперед и работа над развитием внутренней кооперации», — сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.