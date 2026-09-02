Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере закупок в УрГУПС

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» привлечено к административной ответственности за нарушение в сфере госзакупок. Провела проверку соблюдения законодательства в сфере закупок Свердловская транспортная прокуратура.

В пресс-службе ведомства сообщили, что УрГУПС с коммерческой организацией заключил контракт на оказание услуг связи. При этом заказчик регулярно нарушал порядок приемки результатов исполнения контракта, акты выполненных работ утверждались несвоевременно.

«Транспортным прокурором в образовательное учреждение внесено представление, по результатам рассмотрения которого с ответственными лицами проведены дополнительные инструктажи и усилен контроль за их работой. По инициативе транспортной прокуратуры должностное лицо образовательного учреждения, ответственное за приемку услуг, привлекли к административной ответственности по части 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ («Нарушения в сфере госзакупок, связанные с приемкой результатов исполнения контракта») и оштрафовали на 10 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе ведомства.