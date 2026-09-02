Перевозки пассажиров на СвЖД сократились с начала года на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. В августе 2026 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) совершили поездки 3,4 млн человек, что на 1,3% ниже показателей годичной давности.

В пресс-службе СвЖД сообщили, что из общего числа пассажиров 2,5 млн (-2,1%) воспользовались пригородными поездами, а 900 тыс. (+1,1%) — поездами дальнего следования. Пассажирооборот на региональной сети в августе составил 966 млн пассажиро-км (+0,8%).

По итогам восьми месяцев 2026 года объем перевозок на СвЖД составил 22,9 млн пассажиров, что на 1% меньше, чем за тот же период 2025 года. Из них в пригородном сообщении — 17,1 млн пассажиров (-0,6%), в дальнем следовании — 5,8 млн (-2,2%). Пассажирооборот магистрали за январь–август достиг 6 млрд пассажиро-км, снизившись на 1,9% за год.

По всей сети ОАО «РЖД» в августе 2026 года перевезено 117,9 млн пассажиров, что на 1,8% превышает показатель августа 2025 года. В пригородном сообщении услугами железной дороги воспользовались 102,8 млн человек, в дальнем следовании — 15,1 млн, сообщили в пресс-службе.