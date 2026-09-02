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Лауреат ТЭФИ Роберт Карапетян поделится опытом документалистики

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Лауреат ТЭФИ, главный редактор телевизионного агентства «Скрытая камера» Роберт Карапетян собрал 20-летний опыт работы в документалистике и тележурналистике в авторскую программу о создании документального кино. Участники онлайн-интенсива повысят свои навыки и создадут собственные медиапродукты.

Проект запустят с 26 сентября по 12 декабря в онлайн-формате. В рамках него Р. Карапетян планирует разбирать полный цикл работы над документальным фильмом — от поиска темы до музыкального оформления, а также сценарии, операторскую работу и монтаж.

По итогам участники подготовят сценарную заявку, режиссерскую экспликацию и трейлер будущего фильма. Также предусмотрена публикация работ в сетевом издании «ЛИТЕРА».

Роберт Карапетян отмечает, что практический опыт в документалистике позволяет рассматривать создание фильма не только как последовательность технических этапов, но и как поиск собственного авторского взгляда. В числе тем программы — работа с журналистским материалом, построение истории и способы уйти от стандартных визуальных решений.

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