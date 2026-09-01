Порядка 43 тысяч первоклассников начали учебный год в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Около 43 тыс. детей пошли в первые классы в Свердловской области в 2026 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Всего новый учебный год в области начали более 550 тыс. школьников и свыше 250 тыс. студентов вузов и колледжей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в поздравлении с Днем знаний отметил важность поддержки детей со стороны родителей и педагогов.

«Безусловно, для каждого ребенка важна поддержка родителей и в День знаний, и весь учебный год. Именно терпение и безграничная любовь близких помогают детям уверенно идти вперед. Дорогие школьники и студенты! Будьте любознательными, смелыми, честными. Знаю точно, что каждый из вас найдет свой путь и в будущем достигнет успехов в профессии. Уважаемые педагоги! Спасибо за вашу мудрость и чуткость, верность любимому делу и внимание к каждому ученику», — сказал глава региона.

В ряде муниципалитетов области директорам школ рекомендовали провести торжественные линейки и другие праздничные мероприятия 1 сентября в помещениях. Решение было принято после атаки беспилотников на жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге 31 августа.