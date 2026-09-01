Половина российских доменов оказались под угрозой исчезновения

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Менее половины администраторов доменов прошли обязательную идентификацию через «Госуслуги» к моменту вступления в силу новых требований. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на аналитиков «Руцентра».

С 1 сентября 2026 года администраторы доменов в национальных зонах .ru, .рф и .su должны проходить идентификацию через портал «Госуслуги». По состоянию на 27 августа в «Руцентре» ее прошли 42,2% администраторов, в «Рег.ру» — 25,7%.

В «Руцентре» считают, что одним из основных препятствий остается практика регистрации корпоративных доменов на физических лиц. «Бизнес десятилетиями регистрировал домены на сотрудников и подрядчиков, накопился значительный объем устаревших данных», — отметил гендиректор компании Андрей Кузьмичев.

По данным компании, в 2026 году на физических лиц приходится 72,7% доменов в зоне .ru и 82,9% в зоне .рф. Среди 5 тыс. наиболее популярных ресурсов Рунета доля сайтов, зарегистрированных на физлиц, составляет 32%.

«В случае увольнения администратора или его недоступности компания рискует остаться без возможности продлить или перенести критически важный онлайн-актив», — подчеркнули аналитики «Руцентра».

При этом ограничения на операции с доменами для не прошедших идентификацию администраторов с 1 сентября применяться не будут. Координационный центр доменов .ru и .рф сообщил, что аккредитованные регистраторы продолжат работу по действующим правилам до включения в специальный перечень либо до 18 января 2027 года.

Новые требования предусматривают, что регистрировать домены в национальных зонах смогут только регистраторы из специального перечня, порядок формирования которого определит правительство РФ.

Закон о новом регулировании рынка доменных имен был принят в декабре 2025 года. По оценке компании «Домены.ру», единовременные расходы регистраторов на выполнение новых требований могут составить около 4 млрд руб., а ежегодные затраты отрасли — еще 1–1,5 млрд руб.