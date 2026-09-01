В нескольких районах Екатеринбурга возникли перебои с водой

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Перебои с горячим и холодным водоснабжением вновь фиксируют в нескольких районах Екатеринбурга. Жители Эльмаша, Пионерского микрорайона и ВИЗа сообщают о снижении напора и отсутствии горячей воды.

В частности, на Эльмаше вечером 31 августа жители столкнулись со снижением напора холодной воды. В некоторых домах района горячее водоснабжение, по словам горожан, отсутствует несколько недель.

В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что снижение подачи холодной воды «Водоканалом» на ТЭЦ и котельные может повлиять на параметры горячего водоснабжения. «Полного отключения нет: горячая вода подается температурой 40–50 градусов», — сообщили в компании.

Проблемы с водоснабжением уже возникали в Екатеринбурге в августе. Тогда в нескольких районах города на два дня прекращалась подача холодной и горячей воды. Холодное водоснабжение удалось восстановить в короткие сроки, тогда как в отдельных районах подачу горячей воды полностью возобновили только спустя неделю.