Две поликлиники открылись после капремонта в двух поселках Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Сразу две поликлиники начали работу после капитального ремонта в поселках Черемухово и Калья в Североуральском муниципальном округе Свердловской области.

В официальном телеграм-канале губернатора Свердловской области Дениса Паслера сообщается, что в Черемухово восстановили здание 1959 года постройки. Медицинскую помощь в учреждении получают более 4,4 тыс. детей и взрослых. Здесь полностью заменены коммуникации, обновлены кабинеты, закуплено необходимое оборудование.

Современный ремонт сделан и в поликлинике поселка Калья, где обслуживается более 4,5 тыс. человек. В этом здании оборудован кабинет неотложной медицинской помощи для жителей обоих поселков.

«В поселке Калья поговорил с Анной Рябцевой — участковым терапевтом, выпускницей Уральского медуниверситета. Она закончила вуз по договору целевого обучения и вернулась в родной поселок. Отличный пример эффективности нашей системы подготовки кадров для здравоохранения. По словам медиков, комфортные условия, созданные в поликлиниках, мотивируют и радуют пациентов и врачей», — рассказал Д. Паслер.