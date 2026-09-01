Правительство РФ утвердило дорожную карту по регулированию маркетплейсов
УрБК, Москва, 01.09.2026. Правительство РФ утвердило план мероприятий на ближайшие годы, направленный на усиление регулирования деятельности маркетплейсов. «Дорожную карту» одобрила подкомиссия во главе с вице‑премьером РФ Дмитрием Григоренко, сообщили в пресс‑службе кабмина.
В рамках плана предполагается разработать правила предоставления скидок за счёт цифровых платформ. Кроме того, планируется ввести обязательное уведомление продавцов об изменении сроков перечисления средств за реализованные товары — такое уведомление должно направляться не менее чем за 45 дней до вступления изменений в силу. Также в планах — закрепить принцип единой цены товара, не зависящей от способа оплаты или применения бонусных программ.
Среди ключевых целей регулирования — выравнивание условий работы для российских и зарубежных продавцов, а также установление единых правил возврата товаров.