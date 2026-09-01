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С 1 сентября в Свердловской области вступают в силу новые правила продажи алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области».

В департаменте информполитики сообщили, что новые ограничения предусматривают изменение времени розничной продажи алкоголя: теперь его можно будет приобрести с 9:00 до 22:00. Ограничения коснутся также кафе, ресторанов и других предприятий общепита, расположенных в жилых домах, если площадь их залов составляет менее 30 кв. м.

Полный запрет на продажу алкоголя будет действовать в следующие дни: 1 сентября — День знаний, 1 июня — Международный день защиты детей и во вторую субботу сентября — День трезвости в Свердловской области, сообщил департамент.

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