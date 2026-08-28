В Свердловской области с 1 сентября ограничат время продажи алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Продажа алкоголя в Свердловской области с 1 сентября будет ограничена временными рамками с 09:00 до 22:00. Соответствующий региональный закон вступает в силу в этот день.

Ограничения также распространятся на кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, расположенные в жилых домах, если площадь их залов составляет менее 30 кв. м.

«При разработке документа мы опирались на цели, обозначенные в Концепции сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденной Правительством России, а также анализировали опыт других регионов, в частности — периоды продажи алкоголя», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Кроме того, полный запрет на продажу алкоголя в регионе будет действовать 1 сентября — в День знаний или в день начала нового учебного года, если 1 сентября выпадает на субботу или воскресенье, 1 июня, в Международный день защиты детей, а также во второй субботу сентября — День трезвости.

Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области» также предусматривает меры по противодействию нелегальному обороту алкоголя и выявлению продукции, произведенной вне правового поля.

Главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный отметил, что сокращение импульсивных покупок алкоголя направлено в том числе на защиту подрастающего поколения и формирование привычки проводить досуг без спиртных напитков.

По его словам, мера также должна способствовать снижению числа заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, включая сердечно-сосудистые патологии, болезни печени и желудочно-кишечного тракта, а также неврологические и психические расстройства.

Закон принят для регулирования потребления алкогольной продукции на территории региона и реализации мер по защите здоровья населения.