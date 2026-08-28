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В Свердловской области с 1 сентября ограничат время продажи алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Продажа алкоголя в Свердловской области с 1 сентября будет ограничена временными рамками с 09:00 до 22:00. Соответствующий региональный закон вступает в силу в этот день.

Ограничения также распространятся на кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, расположенные в жилых домах, если площадь их залов составляет менее 30 кв. м.

«При разработке документа мы опирались на цели, обозначенные в Концепции сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденной Правительством России, а также анализировали опыт других регионов, в частности — периоды продажи алкоголя», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Кроме того, полный запрет на продажу алкоголя в регионе будет действовать 1 сентября — в День знаний или в день начала нового учебного года, если 1 сентября выпадает на субботу или воскресенье, 1 июня, в Международный день защиты детей, а также во второй субботу сентября — День трезвости.

Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области» также предусматривает меры по противодействию нелегальному обороту алкоголя и выявлению продукции, произведенной вне правового поля.

Главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный отметил, что сокращение импульсивных покупок алкоголя направлено в том числе на защиту подрастающего поколения и формирование привычки проводить досуг без спиртных напитков.

По его словам, мера также должна способствовать снижению числа заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, включая сердечно-сосудистые патологии, болезни печени и желудочно-кишечного тракта, а также неврологические и психические расстройства.

Закон принят для регулирования потребления алкогольной продукции на территории региона и реализации мер по защите здоровья населения.

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Свердловское заксобрание ограничило время продажи алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2026. Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли закон, устанавливающий новые ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании. Проект инициативы представила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова. В соответствии с документом продажа алкогольных напитков в регионе будет разрешена ежедневно в интервале с 09:00 до 22:00. Три дня в году — в День защиты детей, в День знаний и в День трезвости — реализация алкоголя будет полностью запрещена