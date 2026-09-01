Стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 8,5% с начала года

УрБК, Москва, 01.09.2026. Стоимость минимальной продуктовой корзины, рассчитанной на месяц, с начала 2026 года выросла на 8,5%. Об этом сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов на Восточном экономическом форуме.

Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 8 тыс. 159 руб., сообщил он. Самые высокие цены на продукты на Чукотке — 21 тыс. 085,9 руб. и в Камчатском крае — 13 тыс. 451,3 руб., дешевле всего в Мордовии — 6 тыс. 591,1 руб. и в Саратовской области — 6 тыс. 800,2 руб.

В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 тыс. 697,6 руб., в Санкт-Петербурге — 9 тыс. 564,8 руб., в Московской области — 8 тыс. 858 руб., в Ленинградской — 9 тыс. 191,4 руб., в Калининградской области — 9 тыс. 753 руб., в Татарстане — 7 тыс. 305,7 руб., в Омской области — 7 тыс. 273,3 руб., в Хабаровском крае — 10 тыс. 436 руб.

Д. Леонов уточнил, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.