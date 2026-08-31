В правительстве РФ взяли на контроль ситуацию с топливом в Свердловской области

УрБК, Москва, 31.08.2026. В правительстве РФ состоялось заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое провел вице‑премьер Александр Новак. В центре внимания оказалась, в том числе, ситуация с обеспечением бензином в Свердловской области.

Как сообщили в пресс‑службе кабмина, на заседании рассмотрели положение дел с топливообеспечением в ряде субъектов — в частности, в Архангельской и Новосибирской областях, Республике Саха (Якутия), Свердловской области и других регионах. В обсуждении ситуации принял участие губернатор Свердловской области Дениса Паслер.

«С заместителем председателя правительства РФ Александром Валентиновичем Новаком обсудили ситуацию с обеспечением топливом Свердловской области. Баланс на рынке нефтепродуктов нарушен, и для нашего региона необходимо скорректировать объемы поставки. Александр Валентинович поддержал наши предложения по увеличению лимитов топлива для Свердловской области и поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала. Для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время», — сообщается в официальном телеграм-канале главы региона.



В правительстве заявили, что для поддержания стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объёмов топлива. При этом распределение будет осуществляться с учетом потребностей субъектов, а также в целях обеспечения сбалансированности топливных балансов в регионах.

Вчера правительство Свердловской области обратилось в Минэнерго РФ, в чьи полномочия входит обеспечение энергетической безопасности страны, с просьбой перераспределить поставки топлива между «Газпромнефть» и «ЛУКОЙЛ», чтобы загрузить заправочные станции «ЛУКОЙЛ» и снизить ажиотажный спрос и количество потребителей на заправках «Газпромнефть»