В свердловских муниципалитетах обновляют дорожную инфраструктуру возле школ и детских садов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Муниципалитеты Свердловской области продолжают по поручению губернатора Дениса Паслера обновление дорожной инфраструктуры возле образовательных учреждений в преддверии учебного года. Основные работы завершатся до 1 сентября.

В департаменте информполитики региона сообщили, что, в частности, муниципалитеты обновляют горизонтальную разметку возле школ и детских садов. Так, свежая разметка появилась возле школ № 19 и № 20, детского сада № 43 и детской школы искусств в Полевском. Специалисты обновили пешеходные переходы и обозначения искусственных неровностей. В Серове завершаются работы по устройству дороги и тротуаров у новой школы № 21.

Комплексные работы проводят и в Каменске-Уральском. Помимо обновления разметки возле образовательных учреждений, у школ № 32 и № 35 установили пешеходные ограждения, а возле школы № 60 — две искусственные неровности перед пешеходным переходом. Еще несколько таких элементов появятся рядом со школами и детскими садами в рамках ремонта городских дорог.

В Лесном завершается укладка асфальта и монтаж лежачих полицейских. В Асбесте специалисты приводят в порядок участки улично-дорожной сети, обновляют ограждения и расчищают территорию. Аналогичная работа по обеспечению хорошей видимости ведется в Березовском: возле образовательных учреждений обновляют разметку, скашивают растительность и обрезают кустарники, которые могут закрывать дорожные знаки и ограничивать обзор.

Параллельно ведется работа с сопутствующей инфраструктурой: устанавливают новые пешеходные ограждения, монтируют односекционные светофоры с мигающим желтым сигналом, обновляют предупреждающие знаки «Осторожно, дети» и «Ограничение максимальной скорости».

Отдельное внимание в регионе уделяется безопасности маршрутов, по которым дети ежедневно добираются на занятия. В 2026 году 53 муниципалитетам Свердловской области направлено более 158 млн руб. на устройство тротуаров в рамках проекта «Дом — школа — дом», сообщили в департаменте.