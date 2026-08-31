В двух школах Екатеринбурга старшеклассники смогут получить инженерную подготовку

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Программы предпрофильной инженерной подготовки для школьников начнут действовать с 1 сентября в школах № 314 и 41 Екатеринбурга. Ученики 5-9 классов смогут пройти учебно-производственную практику и получить первую профессиональную квалификацию, сообщили в строительном холдинге «Атом».

Программы будут реализованы в рамках трехстороннего соглашения между департаментом образования администрации Екатеринбурга, Уральским политехническим колледжем — МЦК и «Атомом», который построил школы по концессионному соглашению и осуществляет их техническую эксплуатацию.

«Мы стремимся максимально использовать инфраструктуру и оснащение построенных нами школ, чтобы раскрывать творческий, спортивный, интеллектуальный потенциал детей», — рассказал заместитель генерального директора строительного холдинга «Атом» Александр Копылов.

По его словам, на базе школ уже работают более 30 направлений дополнительного образования. Новая программа предусматривает изучение инженерной робототехники учениками 5-7 классов и освоение профессии «чертежник-конструктор» школьниками 8-9 классов. По итогам обучения учащиеся смогут получить свидетельство о профессиональном обучении.

Занятия будут проходить в школьных мастерских и учебно-производственном центре технопарка «Университетский». Также школьники смогут посещать действующие производства.

«На практике это выглядит так: дети занимаются как в школьных мастерских, так и в учебно-производственном центре технопарка «Университетский», посещают реальные производства. Как руководитель учебного заведения, я прекрасно знаю, насколько важно, чтобы ребята осознанно выбирали профессию, были замотивированными, росли в профессии и были ориентированы на конкретных работодателей, которые так заинтересованы сегодня в молодых профессиональных кадрах!» — пояснил директор Уральского политехнического колледжа — МЦК Вячеслав Московкин.

В дальнейшем опыт реализации предпрофильных программ планируют масштабировать на другие школы. Кроме того, «Атом» прорабатывает концепцию строительства кампуса среднего профессионального образования, который может объединить колледжи технической направленности и производственные предприятия.