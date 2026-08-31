«Фонд Радомир» отчитался о летних ремонтах покрытия на придомовых территориях

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Управляющая организация «Фонд Радомир» за летний период провела работы по локальному ремонту асфальтового покрытия на придомовых территориях 30 многоквартирных домов. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 648 квадратных метров, сообщили в компании.

Работы велись в течение всего летнего сезона, несмотря на переменчивую уральскую погоду. Специалисты выполнили ремонт тротуаров, выходов из подъездов и отдельных участков дорог на придомовых территориях. Летний период традиционно является наиболее благоприятным для проведения локального ремонта асфальтового покрытия.

Вместе с тем в управляющей организации отмечают, что ремонт асфальта — одна из наиболее затратных статей содержания общего имущества. В большинстве случаев локальное восстановление покрытия не решает проблему в корне, поскольку дорожное полотно требует капитального ремонта, который предполагает иной уровень финансирования и относится к категории капитальных работ. Вопросы выделения средств на ремонт решаются по-разному: в одних домах необходимые средства формируются за счет доходов от использования общего имущества (аренда помещений, размещение рекламных конструкций), в других — жители принимают решение о дополнительном целевом сборе на общем собрании собственников.

Параллельно с ремонтом асфальта ведется подготовка жилых домов к эксплуатации в зимних условиях. Заключены договоры со специализированными организациями на выполнение работ по ремонту межпанельных швов, которые защищают здание от холода и влаги, а также позволяют конструкциям безопасно смещаться при усадке и температурных перепадах. На текущий момент выполнен ремонт 225 погонных метров межпанельных швов.

Как ранее сообщал УрБК, в управлении ООО «Фонд Радомир» находится 370 многоквартирных домов в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью 1 млн 100 тыс. кв. м. Большинству домов глубоко за 40 лет, что требует повышенного внимания к их техническому состоянию. В 2026 году в рамках региональной программы капремонта девять домов, находящихся под управлением компании, включены в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту.