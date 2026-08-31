Власти Екатеринбурга объявили о пунктах размещении жителей пострадавших домов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Обломки беспилотников после атаки попали в жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, жертв нет, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в департаменте информационной политики города.

Жители пострадавших домов могут согреться в школах № 156 и 131. Пункт временного размещения будет развернут в КЦ «Елизаветинский», сообщили в департаменте. На месте происшествия работают специалисты. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и ориентироваться только на официальные источники информации. Телефон оперативных служб — 112.

В администрации также напомнили о запрете на публикацию фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения. До этого губернатора Денис Паслер сообщал, что в Свердловской области зафиксировано попадание беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», — писал губернатор.