УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. В Свердловской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Об этом говорится в канале губернатора Дениса Паслера в мессенджере «Макс».

До этого глава региона сообщал, что в Свердловской области зафиксировано попадание беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», — писал губернатор.