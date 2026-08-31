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В Свердловской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. В Свердловской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Об этом говорится в канале губернатора Дениса Паслера в мессенджере «Макс».

До этого глава региона сообщал, что в Свердловской области зафиксировано попадание беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», — писал губернатор.

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