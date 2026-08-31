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В Свердловской области БПЛА и обломки попали в жилые дома и логистический центр

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. В Свердловской области зафиксировано попадание беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Об этом сообщил в своем канале в «Макс» губернатор Денис Паслер.

«Работают силы министерства обороны РФ, средства авиации и ПВО, мобильные огневые группы. Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», — написал глава региона.

Он добавил, что зафиксированы возгорания, работают экстренные службы, проводится эвакуация людей.

Угроза атаки БПЛА в области сохраняется, отметил Денис Паслер. Губернатор напомнил также о запрете на публикацию фото и видео, фиксирующих последствия атак беспилотников.

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