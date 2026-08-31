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Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться перед приставами о взыскании долгов

УрБК, Москва, 31.08.2026. Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом «Ведомостям» сказали представители четырех кредитных организаций и пяти МФО. 

Первый отчет в рамках этого нововведения кредитно-финансовым организациям необходимо представить в начале апреля 2027 года за вторую половину 2026 года. За нарушение требований компаниям грозит штраф до 500 тыс. руб.

Надзорным органом для банков и МФО в части взыскания ими просроченной задолженности ФССП стала с марта 2024 года. С этого времени финансовые организации, самостоятельно работающие по возврату долгов, включаются в специальный реестр. Если банк или МФО не попадают в перечень, они лишаются права вести прямые переговоры и отправлять сообщения должникам. С сентября начинается новый этап надзора — представление отчетности.

Информацию изданию предоставили Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банка Дом.РФ, «Займер», «Мигкредит», Moneyman (группа «Свой»), ГК Lime Credit Group («Лайм-займ») и Summit Group.

По данным Банка России на 1 января 2026 года кредитные долги и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб. В структуре показателя почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты — 21,7 трлн руб. Почти треть (29,7%) пришлась на потребительские ссуды — 13,4 трлн руб. Заметную долю (6,8%) заняли автокредиты — 3 трлн руб. 

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01 апреля 202612:50

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УрБК, Москва, 01.04.2026. Судебные приставы выявили свыше 762 тыс. нарушений в работе микрофинансовых организаций (МФО), банков и коллекторских агентств по сбору долгов с граждан, пишет ТАСС со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Согласно ведомственным данным, с 15 сентября 2025 года по 15 февраля 2026 года судебные приставы провели внеплановые выездные проверки в отношении 108 организаций (61 коллекторское агентство, 17 банков, 30 МФО) и выявили свыше 762 тыс. нарушений при возврате просроченной задолженности. Основанием для проверок стали обращения