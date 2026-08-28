В поселке Половинном модернизировали две трети коммунальных сетей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Ремонт сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в поселке Половинном муниципального округа Верхний Тагил Свердловской области выполнен более чем на 60%, сообщили в департаменте информационной политики региона.

На модернизацию инженерной инфраструктуры поселка в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» направлено более 104 млн руб. Завершить весь комплекс работ планируется до 15 ноября.

«В Половинном работы идут по графику, и после их завершения надежность коммунальной инфраструктуры поселка существенно повысится. Важно, что масштабные работы по федеральному проекту идут не только в крупных городах, но и в небольших поселках, где состояние инженерных сетей напрямую влияет на качество жизни людей. В целом в 2026 году благодаря привлечению 1,4 млрд рублей на Среднем Урале будет модернизировано более 87 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

На отдельных участках работы уже завершены. В частности, на территории детского сада монтаж трубопровода выполнен на 100%. На улицах Строителей, Уральской и Дачной продолжается монтаж трубопроводов, на улицах Луговой и Лесной ведется бурение лунок, на Минской устанавливают и заливают столбы.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что в 2026 году капитальный ремонт коммунальных сетей в рамках федерального проекта пройдет в 14 муниципалитетах региона.

Обновление инженерной инфраструктуры позволит повысить качество коммунальных услуг для более чем 150 тыс. жителей Свердловской области. Объем работ почти на 30% превышает показатель прошлого года.