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Вчера12:49

В Сухом Логу запустили новую водопроводную магистраль

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Новая водопроводная магистраль на улице Белинского в Сухом Логу обеспечила водой 54 дома, где проживают более 3,6 тыс. человек. Постройка объекта входит в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», сообщили в департаменте информполитики области.

За три месяца специалисты проложили 1,8 км труб. Работы выполнялись методом точечного прокола грунта, что позволило сохранить взрослые деревья и естественный ландшафт, а также избежать масштабных траншей на тротуарах. После завершения основных работ специалисты промыли и опрессовали трубопровод, подключили потребителей и восстановили территории, где проводились земляные работы.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры напрямую влияет на качество и надежность коммунальных услуг. В этом году в рамках программы также обновим инженерные сети в Богдановиче, Верхнем Тагиле, Ирбите, Михайловске, Североуральске, Талице и ряде других территорий», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области А. Рубцов.

Работы на улице Белинского стали продолжением модернизации коммунальной инфраструктуры Сухого Лога. В 2025 году город впервые вошел в федеральную программу. Тогда в нем обновили более 7,5 км инженерных сетей: комплексно благоустроили улицу Кирова, заменили 3,5 км сетей холодного водоснабжения на улице Юбилейной, проложили более 1,5 км тепловых сетей на улице Вокзальной и в переулке Школьном.

В 2026 году на капитальный ремонт коммунальных сетей в Свердловской области в рамках федерального проекта направлено 1,4 млрд руб. Работы пройдут в 15 муниципальных образованиях, улучшив качество коммунальных услуг более чем для 150 тыс. жителей региона, сообщал ранее губернатор Свердловской области Д. Паслер.

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