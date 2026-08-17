В Сухом Логу запустили новую водопроводную магистраль

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Новая водопроводная магистраль на улице Белинского в Сухом Логу обеспечила водой 54 дома, где проживают более 3,6 тыс. человек. Постройка объекта входит в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», сообщили в департаменте информполитики области.

За три месяца специалисты проложили 1,8 км труб. Работы выполнялись методом точечного прокола грунта, что позволило сохранить взрослые деревья и естественный ландшафт, а также избежать масштабных траншей на тротуарах. После завершения основных работ специалисты промыли и опрессовали трубопровод, подключили потребителей и восстановили территории, где проводились земляные работы.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры напрямую влияет на качество и надежность коммунальных услуг. В этом году в рамках программы также обновим инженерные сети в Богдановиче, Верхнем Тагиле, Ирбите, Михайловске, Североуральске, Талице и ряде других территорий», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области А. Рубцов.

Работы на улице Белинского стали продолжением модернизации коммунальной инфраструктуры Сухого Лога. В 2025 году город впервые вошел в федеральную программу. Тогда в нем обновили более 7,5 км инженерных сетей: комплексно благоустроили улицу Кирова, заменили 3,5 км сетей холодного водоснабжения на улице Юбилейной, проложили более 1,5 км тепловых сетей на улице Вокзальной и в переулке Школьном.

В 2026 году на капитальный ремонт коммунальных сетей в Свердловской области в рамках федерального проекта направлено 1,4 млрд руб. Работы пройдут в 15 муниципальных образованиях, улучшив качество коммунальных услуг более чем для 150 тыс. жителей региона, сообщал ранее губернатор Свердловской области Д. Паслер.