Глава Екатеринбурга подвел итоги инфраструктурного развития Верх-Исетского района

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на августовском педагогическом совещании рассказал о развитии образовательной и спортивной инфраструктуры Верх-Исетского района.

А. Орлов сообщил, что по программе «Формирование комфортной городской среды» за последние три года в Верх-Исетском районе обновлены общественные пространства, среди них новый сквер на пересечении улиц Черепанова и Готвальда, а также территория около железнодорожной площадки «ВИЗ». В прошлом году берег Верх-Исетского пруда украсила многофункциональная зона «Территория ветра». В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтированы и ключевые улицы района.

Активно ведется жилищное строительство в разных микрорайонах. В прошлом году сдано более 107 тыс. кв. м жилья. Модернизировано трамвайное кольцо «Волгоградская» — рядом с ним расположены больницы, крупный жилой сектор и образовательные учреждения. После капитального ремонта открылись поликлиники в Детской городской клинической больнице № 11 и в Центральной городской больнице № 2.

Большое внимание уделяется развитию образовательной и спортивной инфраструктуры. В районе работают 21 школа, 52 детских сада и 3 учреждения дополнительного образования. За последние пять лет отремонтированы школа № 63 и детский сад № 373. После реконструкции открыто второе здание детского сада № 115, построено новое здание школы № 41. В детском саду № 348 после капремонта заработал бассейн, что позволило организовать занятия для детей района, начиная с самого рождения.

После капитального ремонта 1 сентября откроется № 69. В ходе обновления особое внимание уделили инклюзивной среде. В дальнейшем в школе смогут учиться дети 1-4 классов. Проектирование нового здания гимназии № 116 тоже завершено.

Что касается спорта, в прошлом году в Верх-Исетском районе открылся спортивный квартал «Архангел Михаил», где работают Академия практической стрельбы, фитнес-клуб с зоной единоборств, летние корты для падл-тенниса, скейтпарк и многое другое. Активно обновляются спортивные площадки по проекту «Спорт в каждый двор». «Екатеринбург Арена» стала одной из площадок масштабной Спартакиады народов России. Благодаря реновации, проведенной к чемпионату мира по футболу (2018 год), стадион вновь подтвердил статус одной из главных спортивных арен страны.

«Постоянно преображаясь, Верх-Исетский район вместе с тем сохраняет свой неповторимый облик — и в этом его уникальность. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим развивать Верх-Исетский район как комфортную территорию для жизни, учебы и профессионального роста», — резюмировал А. Орлов.