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Система инженерного образования ЕВРАЗа представлена на форуме «Сильные идеи для нового времени»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. ЕВРАЗ представил корпоративную систему инженерного образования, которая охватывает все уровни — от школы до производства, на панельной дискуссии «Знания со сроком годности» форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Кейс компании представила руководитель лаборатории развития образования «ЕВМ» Елена Каденкова.

В частности, в партнерстве с профильными вузами Урала и Сибири, НТИ УрФУ и СибГИУ, ЕВРАЗ заменил традиционные курсовые работы в образовательных программах на командные проектные задания: студенты выполняют их непосредственно на предприятиях, формируя за весь цикл обучения портфолио из семи-восьми реализованных проектов для разных подразделений, сообщили в пресс-службе компании.

Для школьников действует «Академия карьеры ЕВРАЗа» — курсы по физике и математике с очными интенсивами в университетах и на заводах, что уже дало результат: 30% выпускников курсов поступают на инженерные специальности в вузы, с которыми сотрудничает компания. Кроме того, в школах городов присутствия компании открыты физико-математические классы с современным оборудованием и преподавателями, прошедшими стажировку на производстве. Один учебный день в неделю учащиеся проводят в вузах-партнерах, осваивая инженерную графику и знакомясь с передовыми технологиями металлургии.

ЕВРАЗ также участвует в строительстве жилой и учебной инфраструктуры: на налоговые отчисления компании строится жилье для педагогов и врачей по трехсторонним соглашениям с властями Свердловской области и муниципалитетами, а в Нижнем Тагиле на базе горнометаллургического колледжа создается современный Центр профессиональных компетенций для подготовки инженеров нового поколения с инвестициями 1,4 млрд руб. Участники панельной дискуссии форума обсуждали фундаментальные вызовы современного образования: ускорение технологических циклов, которое требует актуализации профессиональных компетенций в течение трех-пяти лет, вопросы трансформации системы дополнительного профессионального образования, роль искусственного интеллекта и новых образовательных технологий в логике переобучения.

«Промышленные компании сегодня пересматривают свою стратегию в отношении образования, углубляя понимание того, что кадровый вопрос решается не точечными наймами, а долгосрочным партнерством с учебными заведениями и созданием бесшовной траектории развития человека — от школьной скамьи до рабочего места», — отметила Е. Каденкова.

ЕВМ — консалтинговая компания, состоящая из профессиональных тренеров, экспертов и проектных менеджеров для обучения и развития сотрудников различных организаций. Форум «Сильные идеи для нового времени» проводят АСИ и Фонд Росконгресс. Соорганизаторы — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области, рассказали в пресс-службе.

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