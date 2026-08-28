Ассоциация креативных индустрий и СОФПП заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Ассоциация креативных индустрий Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в вопросах поддержки предпринимателей и развития креативных индустрий региона.

«Фонду важно сотрудничество со всеми предпринимательскими объединениями, которые существуют. Здорово, что за последние несколько месяцев у нас появились сразу две ассоциации — Ассоциация креативных индустрий Свердловской области и Ассоциация развития и поддержки креативных индустрий (АРПКИ).

Мы всячески поддерживаем, когда предприниматели объединяются. Для нас это возможность привлекать объединения к организации таких масштабных мероприятий, как, например, Фестиваль креативных индустрий. Здорово, что каждая ассоциация сделала свой трек в рамках фестиваля. И в дальнейшем для обсуждения стратегических вопросов по развитию креативных индустрий мы сможем с помощью взаимодействия с предпринимателями через ассоциации», — сказала заместитель директора СОФПП Анна Макарова.

Подробности о направлениях сотрудничества будут опубликованы позднее.