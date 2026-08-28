БФ «Металлург» запустил акцию, посвященную реабилитации пострадавшей в ДТП школьницы

УрБК, Магнитогорск, 28.08.2026. В преддверии нового учебного года в Магнитогорске продолжается благотворительная акция «Дети вместо цветов», организованная Благотворительным фондом «Металлург», учредителем и основным благотворителем которого выступает Магнитогорский металлургический комбинат. Об этом пишет пресс-служба комбината.

Суть инициативы заключается в том, что вместо множества индивидуальных букетов ученики и родители дарят педагогу один общий праздничный букет, а сэкономленные средства переводят на лечение тяжелобольного ребенка. Эта акция стала доброй традицией, позволяющей школьникам начать учебный год не только с праздника, но и с реального доброго дела.

В этом году все собранные в рамках акции средства будут направлены на плановую реабилитацию 14-летней девочки. 28 августа 2025 года, накануне своего тринадцатого дня рождения, она попала в тяжелое дорожно-транспортное происшествие на проспекте Металлургов.

Несмотря на длительное пребывание в коме, девочка выжила и сейчас проходит курс восстановления. Для полноценного возвращения двигательных функций ей необходим специализированный курс реабилитации в Больнице традиционной китайской медицины в городе Сиань. Общая стоимость жизненно важного курса лечения составляет 900 тыс. руб. На данный момент организаторам уже удалось собрать порядка 500 тыс. руб.