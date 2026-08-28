IT-бизнес выступил против обязательной маркировки сгенерированного ИИ-контента

УрБК, Москва, 28.08.2026. Российские разработчики искусственного интеллекта (ИИ), объединенные в Альянс в сфере ИИ, выступили с альтернативными поправками в Гражданский кодекс, предложенными рабочей группой Павла Крашенинникова, пишут «Ведомости».

В письме председателю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству от 27 августа Альянс предлагает закрепить в ГК норму, разрешающую обучение ИИ-моделей на правомерно полученных или общедоступных произведениях, если правообладатель не установил технических ограничений.

Бизнес выступает против обязательной маркировки сгенерированного нейросетями контента, предлагая вместо этого добровольную маркировку произведений, созданных человеком, и указывает на сложность реализации механизма выплат правообладателям, поскольку установить автора и степень использования конкретного материала в больших массивах данных зачастую невозможно.

По мнению разработчиков, дополнительные ограничения поставят отечественные компании в худшее положение по сравнению с иностранными, повысят стоимость моделей и снизят их конкурентоспособность. В то же время представители творческих индустрий настаивают, что общедоступность в интернете не означает разрешения на коммерческое использование, а молчание автора не равно согласию, и предлагают компромиссные варианты, такие как коллективная модель с единым реестром запретов и разрешений либо централизованная компенсация с фиксированными ставками. Обсуждение продолжается при участии Минцифры и аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В Альянс в сфере ИИ входят: «Сбер», «Яндекс», VK, МТС, «Билайн», Т-банк, «Газпром нефть» и другие.