Ущерб бизнесу от кибермошенников в I полугодии 2026 года достиг 1,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.08.2026. Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников в первом полугодии 2026 года составил 1,4 млрд рублей — это почти втрое превышает показатель аналогичного периода 2025 года (480 млн рублей). Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сибирского главного управления Банка России Олег Савва в интервью ТАСС на форуме «Технопром‑2026».

По словам специалиста, за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано порядка 1,6 тыс. хищений в отношении юридических лиц. При этом количество несанкционированных операций у компаний выросло год к году на 10%.

Как отметил Олег Савва, основной мишенью IT‑мошенников остаются бухгалтерские и финансовые службы компаний. Ключевым инструментом злоумышленников по‑прежнему выступает социальная инженерия: среди распространенных схем — запугивание жертв, просьбы установить приложения для удаленного доступа, а также требования перевести средства на так называемый «безопасный» счет.

Согласно данным Банка России, в I полугодии банки пресекли около 34 млн попыток хищения средств — общая сумма предотвращенных потерь оценивается в 3,7 трлн рублей. Тем не менее мошенникам удалось провести 954 тыс. успешных операций, в результате которых было похищено порядка 14,8 млрд рублей. В годовом выражении объем хищений увеличился на 12%, а число операций — на 68%. Такая динамика привела к снижению среднего размера одной успешной транзакции.