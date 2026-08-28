Инвесторы в Свердловской области стали чаще интересоваться небольшими складами

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Инвесторы в Свердловской области стали чаще интересоваться покупкой небольших складских и производственных объектов, тогда как спрос со стороны арендаторов на складские площади не увеличивается. Об этом сообщил директор по развитию индустриального парка «ЕКАД: ЮЖНЫЙ» Сергей Ляпустин на круглом столе «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство».

«Мы от арендаторов, у нас нет увеличения запроса от арендаторов площадей складских. Нет его. Но есть увеличение запроса от инвесторов на покупку маленьких складов разрозненных», — сказал С.Ляпустин.

По его словам, инвесторы могут рассчитывать на изменение логистической модели крупных операторов.

«Мы понимаем, что инвестор готовится к тому, что логистика крупных операторов, ну, не дай бог, конечно, но будет, видимо, меняться и в нашем регионе тоже», — отметил он.

Сергей Ляпустин добавил, что аналогичная тенденция наблюдается в Москве. «В Москве все мелкие склады выкуплены, и причем по высокому тарифу выкуплены. Просто идет гонка за объектами маленькими, разрозненными, не консолидированными в крупных парках», — сказал он.

По его словам, рост интереса к небольшим объектам пока не сопровождается увеличением спроса со стороны арендаторов на складские площади. Инвесторы, по оценке эксперта, скорее готовятся к возможной перестройке логистики и стремятся приобрести небольшие объекты заранее.