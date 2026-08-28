ГлавнаяНовости
Сегодня10:09

Инвесторы в Свердловской области стали чаще интересоваться небольшими складами

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Инвесторы в Свердловской области стали чаще интересоваться покупкой небольших складских и производственных объектов, тогда как спрос со стороны арендаторов на складские площади не увеличивается. Об этом сообщил директор по развитию индустриального парка «ЕКАД: ЮЖНЫЙ» Сергей Ляпустин на круглом столе «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство».

«Мы от арендаторов, у нас нет увеличения запроса от арендаторов площадей складских. Нет его. Но есть увеличение запроса от инвесторов на покупку маленьких складов разрозненных», — сказал С.Ляпустин.

По его словам, инвесторы могут рассчитывать на изменение логистической модели крупных операторов.

«Мы понимаем, что инвестор готовится к тому, что логистика крупных операторов, ну, не дай бог, конечно, но будет, видимо, меняться и в нашем регионе тоже», — отметил он.

Сергей Ляпустин добавил, что аналогичная тенденция наблюдается в Москве. «В Москве все мелкие склады выкуплены, и причем по высокому тарифу выкуплены. Просто идет гонка за объектами маленькими, разрозненными, не консолидированными в крупных парках», — сказал он.

По его словам, рост интереса к небольшим объектам пока не сопровождается увеличением спроса со стороны арендаторов на складские площади. Инвесторы, по оценке эксперта, скорее готовятся к возможной перестройке логистики и стремятся приобрести небольшие объекты заранее.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Сегодня10:23

Спрос на размещение производств в индустриальных парках Свердловской области резко снизился

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Количество квалифицированных обращений от компаний, заинтересованных в размещении на индустриальных площадках Свердловской области, в 2026 году снизилось более чем в четыре раза по сравнению с предыдущими пятью годами. Об этом сообщил директор по развитию индустриального парка «ЕКАД: ЮЖНЫЙ» Сергей Ляпустин на круглом столе «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство». «Если раньше, на протяжении предыдущих пяти лет, я констатировал, что у нас есть в среднем 40 квалифицированных обращений в месяц для размещения, для
12 мая 202309:08

Как привлечь инвестиции в бизнес?

Привлечение инвестиций в бизнес является одной из наиболее важных задач для любого предпринимателя. Для того чтобы привлечь инвестора, необходимо понимать цели привлечения инвестиций, стадии развития бизнеса и возможные способы привлечения средств. Цели привлечения инвестиций Цель привлечения инвестиций может быть различной в зависимости от стадии развития компании. На начальном этапе бизнеса целью может быть получение денег на открытие нового проекта или компании. На более поздних стадиях целью может быть расширение деятельности, приобретение новых активов или увеличение прибыли. Стадии