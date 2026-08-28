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Спрос на размещение производств в индустриальных парках Свердловской области резко снизился

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Количество квалифицированных обращений от компаний, заинтересованных в размещении на индустриальных площадках Свердловской области, в 2026 году снизилось более чем в четыре раза по сравнению с предыдущими пятью годами. Об этом сообщил директор по развитию индустриального парка «ЕКАД: ЮЖНЫЙ» Сергей Ляпустин на круглом столе «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство».

«Если раньше, на протяжении предыдущих пяти лет, я констатировал, что у нас есть в среднем 40 квалифицированных обращений в месяц для размещения, для изучения, для поездки, то в этом году они существенно снизились, более чем в четыре раза», — сказал он.

По словам С. Ляпустина, инвестиционная активность сокращается в том числе из-за отсутствия доступного банковского финансирования, неопределенности со спросом и сбытом продукции. Часть проектов, находящихся в индустриальном парке на разных стадиях реализации, фактически приостановлена.

«В нынешних условиях никто не дает какие-то гарантированные сроки, ну, при отсутствии банковского финансирования льготного, при отсутствии там какого-то твердой уверенности со спросом, сбытом и так далее, никто» — отметил С. Ляпустин.

«ЕКАД: ЮЖНЫЙ» занимает более 550 га. По словам представителя парка, на его территории зарегистрированы около 320 резидентов, около 60 из них являются действующими, еще порядка 80 находятся на стадии строительства.

Снижение активности наблюдается не только среди крупных производственных проектов. По словам С. Ляпустина, значительная часть инвесторов, ранее приобретавших небольшие земельные участки для строительства складов или производственных помещений, не смогла довести проекты до реализации.

Он привел в пример около 80 проектов, которые остановились на разных этапах. Предприниматели, по его словам, приобретали небольшие участки, рассчитывая самостоятельно построить объекты, однако затем сталкивались с дополнительными расходами и необходимостью заниматься проектированием и строительством.

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