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В Свердловской области вторую неделю подряд дорожает бензин

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. В Свердловской области за неделю с 17 по 24 августа наблюдался рост цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Существенный рост цен наблюдался по топливу марки АИ‑92: за отчетный период его стоимость увеличилась на 1,33% и достигла 69,36 руб. за л. Бензин АИ‑95 также подорожал — на 0,13%, до 72,84 руб. за л.

Средние розничные цены на бензин АИ‑98 и дизельное топливо за указанный период не изменились. Стоимость АИ‑98 сохраняется на уровне 95,93 руб. за литр, дизельного топлива — 84,07 руб. за литр. В Свердловской области впервые с конца июля был зафиксирован рост цен на автомобильный бензин в период с 10 по 17 августа. По информации Банка России, с января по июль 2026 года моторное топливо в Свердловской области подорожало на 22,93%. В июле 2026 года рост цен составил 3,91 %.

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