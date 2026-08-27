ММК расширяет поддержку системы образования в Челябинской области

УрБК, Магнитогорск, 27.08.2026. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников принял участие в традиционном августовском Южно‑Уральском педагогическом собрании, пленарное заседание которого прошло в Магнитогорске. Центральной темой форума стало формирование суверенной системы образования как стратегического ресурса развития региона.

В своем выступлении Виктор Рашников акцентировал внимание на значимости поддержки образования со стороны реального сектора экономики. «Челябинская область — один из ведущих индустриальных центров России. Нам нужны инженерные и технические кадры. Поэтому одно из важнейших направлений для нас — поддержка образования. Эта традиция закрепилась еще во времена Советского Союза. ММК всегда уделял большое внимание вопросу подготовки будущих кадров. Мы понимаем, что сегодняшние школьники завтра придут к нам в качестве специалистов», — подчеркнул он.

В 2026 году Группа ММК расширила программу шефской поддержки образовательных учреждений: к ней присоединились еще шесть учебных организаций. В настоящее время комбинат оказывает помощь 51 школе (66 зданий). География программы охватывает 49 учебных заведений Магнитогорска, а также две средние общеобразовательные школы на территориях присутствия компании — Агаповскую СОШ № 2 (Агаповский район) и Огнеупорненскую СОШ (Чесменский округ).

В рамках соглашения с администрацией Магнитогорска ММК в текущем году выделил 4,85 млн руб. на ремонтные работы и подготовку школ к новому учебному году. За каждым учреждением закреплено конкретное подразделение предприятий Группы ММК; взаимодействие ведётся круглогодично. Шефские подразделения оперативно устраняют аварийные ситуации, участвуют в развитии инфраструктуры школ, а также в организации торжественных мероприятий, конкурсов и праздников.

Особое внимание ММК уделяет ранней профориентации школьников. Одним из ключевых элементов этой работы стал интерактивный центр «Юный металлург» на территории городского курорта «Притяжение», где дети знакомятся с востребованными профессиями. Кроме того, комбинат активно развивает экскурсионные программы для школьников на своих промышленных площадках.

Важным направлением подготовки кадров выступает поддержка федерального проекта «Профессионалитет». ММК является ключевым партнером Многопрофильного и Политехнического колледжей Магнитогорска: компания инвестирует в создание современных образовательно‑производственных кластеров, обеспечивает студентам практику на реальном производстве и гарантирует последующее трудоустройство.

С докладом «Образование — основа будущего региона» на пленарном заседании выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что в современных условиях образование становится стратегическим потенциалом и источником технологического лидерства региона. Глава региона выразил благодарность Виктору Рашникову за вовлеченность бизнеса в поддержку педагогического сообщества, а также за содействие в организации конкурса «Лучший учитель Челябинской области».

В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса. Награды педагогам вручили Алексей Текслер и Виктор Рашников. В числе награжденных — учитель математики магнитогорской школы № 5 Алена Христева (номинация «Профессиональный старт») и воспитатель детского сада № 93 Оксана Артюхина, удостоенная звания «Заслуженный работник образования Челябинской области».