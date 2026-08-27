В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа открылась «Мамина комната» для родителей с маленькими детьми

УрБК, Нижний Тагил, 27.08.2026. В Нижнем Тагиле начало работу специализированное пространство для родителей с детьми до трех лет. Проект «Мамина комната» стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в текущем году. На его реализацию компания направила 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Семейная зона организована в тихой части парка им. Бондина. Шатер площадью 9 кв. м оснащен всем необходимым для ухода за малышами: пеленальным столом, мебелью, ковровым покрытием и расходными материалами. Здесь родители могут комфортно переодеть и покормить ребенка, восстановить эмоциональный баланс и отдохнуть, не прерывая прогулку на свежем воздухе.

Эта инициатива стала частью системной работы металлургической компании по поддержке материнства и детства. За последние годы ЕВРАЗ направил на эти цели более 4 млн руб. При содействии предприятия в Детской городской больнице оборудовали процедурный кабинет, терапевтическое отделение и зону реабилитации для детей до года, а также открыли игровую комнату в неврологическом стационаре. Кроме того, на базе женской консультации Демидовской больницы заработала «Школа молодых родителей». Средства выделялись на приобретение медицинского оборудования, развивающих модулей, мебели и запуск образовательных программ.