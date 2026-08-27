В Екатеринбурге запретят парковку еще на четырех локациях

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. В Екатеринбурге в III квартале 2026 года запретят парковку автомобилей еще на четырех локациях — на двух улицах и в двух переулках. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Так, дорожные знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой № 8.24 «Работает эвакуатор» появятся в Октябрьском районе на ул. Спутников и на ул. Цвиллинга — в Ленинском районе. Эти же знаки появятся и на переулках Вечернем и Утреннем в микрорайоне Кольцово.

В администрации пояснили, что парковку запрещают «для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности».

Муниципалитет ранее значительно расширил сеть городских парковок. Так, с 1 января 2026 года в городе появилось четыре новых платных парковки по следующим адресам: по ул. Бориса Ельцина — от ул. Боевых Дружин до ул. Челюскинцев, ул. Маршала Жукова — от ул. Антона Валека до ул. Боевых Дружин, по ул. Гоголя — от ул. Куйбышева до ул. Малышева и по ул. Фурманова — от ул. Московской до ул. Чапаева. Таким образом, в Екатеринбурге автовладельцы могут припарковать машины на более чем 5 тыс. специально оборудованных местах на 105 локациях. Стоимость парковки составляет 50 руб. в час. Плата взимается только с 08:00 до 20:00.